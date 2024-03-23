رودريجو: حزين لاقتراب النهاية، وحالة واحدة تمنعني من الاستمرار مع ريال مدريد

النجم البرازيلي يخرج للرد على الانتقادات

كشف رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، عن الطريق الأفضل له من أجل النجاح مع الفريق رغم كل الضغوطات المُحيطة به.

رودريجو برز بشكل لافت مع ريال في الفترة الأخيرة، كأحد أهم اللاعبين المؤثرين بخط هجوم الميرينجي، ولكن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية رحيله عن النادي بسبب قدوم الثنائي إندريك وكيليان مبابي.

صحيفة "جارديان" البريطانية انتهزت فرصة لعبه مع البرازيل ضد إنجلترا وإسبانيا في التوقف الدولي، لتسأله عن الضغوط التي يتعرض لها، ليرد نجم ريال:"الوقت يمر بسرعة وأنت سعيد وحزين في نفس الوقت، لأن كل شيء سينتهي قريبًا، عليك أن تكون أكثر تركيزًا وأن تعمل بجدية أكبر لصناعة التاريخ".

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وأضاف:"هناك لحظات أقول لنفسي فيها، اللعنة، لم أعد الأصغر في الفريق بعد الآن، اليوم ألعب للمنتخب الوطني وأكبر ناد في العالم، إذا لم أتمكن من التعامل مع هذا الضغط لن تكون هناك أي طريقة للاستمرار، لا يمكنني تقبل الخسارة أبدًا، هذه عقلية فريقي ومنتخب بلادي".

وعن الانتقادات الموجهة له:"أحاول ألا أقلق بشأن ما سيقوله الناس، علينا أن نكون حذرين بخصوص صحتنا العقلية، أنصح الجميع وليس اللاعبين فقط بالبحث عن طبيب نفسي، بدأت الأمر في شهر مارس الماضي ووالدي هو من نصحني بالذهاب".

وتابع:"لقد عانيت من العنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي من العديد من الأرجنتينيين، لقد كان موقفًا حزينًا للغاية، ولكننا قمنا بتتبع جميع الملفات الشخصية التي أساءت لي، ربما يعتقد الناس أن بإمكانهم كتابة ما يريدون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد ذلك ستتم مقاضاتهم في منازلهم".

جدير بالذكر أن رودريجو البالغ من العمر 23 سنة، نجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 8 في 41 مباراة مع ريال هذا الموسم.