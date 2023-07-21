رودريجو: تصريحي عن الهلال فُهم بشكل خاطئ

نجم ريال مدريد يوضح قصده!

أكد رودريجو جوس لاعب ريال مدريد أن تصريحه عن فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في المغرب لم يتم فهمه بالطريقة الصحيحة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" عن اللاعب، وأكد خلالها أنه لم يكن يعني أن يغضب جماهير فريق فلامنجو أو نجومه بالشكل الذي حدث أثناء البطولة.

وقال رودريجو: "لقد تحدثت بعد المباراة ووضحت قصدي، وذلك تسبب في غضبهم بشكل كبير، لكن عندما تحدث مع أحد لاعبي الفريق في ريو أكد لي أن ذلك الغضب كان لحظيًا فقط".

وأضاف: "عندما شاهدتهم قلت لنفسي هؤلاء الرجال جيدون، لو كان هناك فريقًا سأراهن عليه فسيكون الهلال، لكن في فلامنجو فهموا الأمر بشكل آخر وأصبحت القصة كبيرة للغاية".

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جدير بالذكر أن الهلال كان قد خاض نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة ضد ريال مدريد، قبل أن يفوز الملكي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.