"رودريجو مفقود؟!" .. بيلينجهام يوضح حقيقة منشوره الجدلي عبر "إنستجرام"

الإنجليزي يوضح حقيقة الخلاف المزعوم بين رباعي ريال مدريد..

لم يتهرب الإنجليزي جود بيلينجهام؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، من الحديث عن الأزمة الدائرة في الوسط الجماهيري حاليًا حول وجود أزمة بين عدد من لاعبي الملكي على رأسهم جود والبرازيليين رودريجو وفينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي.

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الأزمة اشتعلت -بحسب بعض التقارير- منذ تعاقد الميرينجي مع مبابي، إذ اشتكى البعض من التهميش لصالح الفرنسي، وتحديدًا رودريجو من فجر الأزمة، بمنشور عبر قناته على تطبيق "واتس آب".

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ثم أتى بيلينجهام ليزيد الجدل بمنشور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، إذ نشر صورته رفقة فيني ومبابي دون وجود رودريجو، وهو ما فسره الكثيرون بأنه إشارة لخلاف بين الثنائي، خاصةً وأن البرازيلي نشر بعدها صورة له رفقة مواطنه الآخر والفرنسي دون وجود الإنجليزي.

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لكن بيلينجهام قال اليوم الأربعاء، خلال تصريحاته عبر "RMTV": "لقد قرأت الكثير من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقولون إن رودريجو مفقود أو أنا المفقود، في محاولة لخلق حالة سلبية حول الفريق".

وأضاف: "لقد وصل كيليان إلينا، ولدي علاقة جيدة مع رودريجو وفينيسيوس، بشكل عام، نشعر كأننا معًا منذ فترة طويلة، نحن أصدقاء رائعون خارج الملعب ونستمتع كثيرًا داخله، لقد رأينا اليوم ما نحن قادرون على فعله".

يذكر أن الرباعي قاد الميرينجي أمس الثلاثاء، للفوز أمام شتوتجارت الألماني بنتيجة (3-1)، في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا، إذ سجل الأهداف مبابي، أنطونيو روديجر وإندريك.