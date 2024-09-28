“رودريجر بالغ وخدع الحكم”.. نجم أتلتيكو يشكو طرده أمام ريال مدريد!

إثارة ديربي مدريد بدأت مبكرًا...

تذكر آنخيل كوريا، لاعب أتلتيكو مدريد، حالة الطرد التي تعرض لها أمام ريال مدريد، في الموسم الماضي بالدوري الإسباني، وتحدث عن اشتباكه مع أنطونيو روديجر، نجم الميرينجي، في تلك اللقطة.

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وشهدت مباراة الدور الثاني من الدوري الإسباني، في الموسم الماضي، طرد كوريا، بعد تدخله على روديجر، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ويستعد أتلتيكو مدريد، لاستضافة الجار ريال مدريد، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو" الإسبانية: "نريد أن يكون حكم اللقاء عادلًا مع الفريقين، ويحكم بشكل جيد، هذا ما نفكر فيه".

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وتابع: "لم أتوقع الحصول على بطاقة حمراء في مباراة الديربي الماضية، كان روديجر يضغط علي وقد أبعدته عني، ولم أضربه في صدره، لقد بالغ في ردة فعله وسقط على الأرض وفهم الحكم أنني أردت أن أضربه وطردني".

وأضاف: "لقد كنت منزعجًا أنا لا أحب ترك الفريق منقوصًا في المباراة، لم يكن هناك شيئًا خطيرًا يستحق الطرد، كنت غاضبًا من الحكم لأنه كان غير عادل مع الفريق ومعي في تلك اللقطة".