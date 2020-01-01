رودجرز: نجوم ليستر سيتي ليسوا للبيع

لا أحد سيرحل..

شدد برندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، على أن نجوم فريقه ليسوا للبيع، وأنه لا صحة لما تم تداوله عن أن بعض الأسماء الهامة قد تخرج من كتيبته في يناير الحالي.

وبرز العديد من النجوم في فريق الثعالب هذا الموسم مثل جيمس ماديسون، والذي يُعد من أهداف مانشستر يونايتد في الشتاء، وكذلك بن شيلويل، الذي تتهافت عليه أندية الدوري الإنجليزي، وغيرهما.

رودجرز بدوره أنهى الجدل بقوله "لن يغادر أحد نحن لا نريد رحيله. أعتقد أن لدينا بعض الاستفسارات عن اللاعبين الشباب من أجل إعارتهم وما شابه، هؤلاء من قد يرحلوا فقط.".

كما استطرد "لكن اللاعبين الذين كانوا محور الأحاديث في الفترة الأخيرة لن يغادروا ليستر سيتي.".

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أما عن خططه للصيف المقبل، فاعتبر أن الأمر مرهون بالوصول إلى المسابقات الأوروبية، حيث قال "سنعلم إذا ما كنا سنشارك في أوروبا الموسم المقبل أم لا، فإن حدث سنحتاج إلى تعميق القائمة، الأمر صعب في يناير.".

وأتم "سنرى الآن إذا ما كان بمقدورنا أن نحسن تشكيلة الفريق وإذا لم نفعل فسيتم ذلك في الصيف ولكن كما قلت من قبل، نحن في مركز جيد ولا نريد جلب لاعبين للدكة، يجب أن نرى فيهم سبيلًا لتطوير وتحسين الفريق.".

الجدير بالذكر أن ليستر سيتي يعيش موسمًا مميزًا، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول.