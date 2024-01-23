فيديو | "روح مارادونا" تحضر في كأس إفريقيا وتثير جنون الكاميرون!

مواجهة الكاميرون وجامبيا تشتعل في لحظاتها الأخيرة..

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توفي الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا قبل أعوام، لكن لا تزال روحه حاضرة في ملاعب كرة القدم، وهو ما حدث في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023؛ الجارية حاليًا.

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الليلة حقق المنتخب الكاميروني الفوز أمام جامبيا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 متفوقًا بفارق الأهداف على منافسه، إذ أن في رصيد كل منهما حاليًا أربع نقاط، لكن صعدت جامبيا أيضًا ضمن أفضل أربعة ثوالث في المجموعات.

لكن اللحظات الأخيرة من المباراة، شهدت إحراز محمد سانيه هدف التعادل لجامبيا، التي كان يكفيها التعادل فقط لحسم الصعود كثاني المجموعة، إلا أن اللاعب سجله على طريقة "يد الرب" التي اشتهر بها مارادونا، بعدما نُفذت عرضية من ضربة ركنية لداخل منطقة الجزاء، تبعها المدافع الجامبي بضربة بيده، سكنت الشباك.

وجن جنون الكاميرونيين عقب هذا الهدف، الذي كان من شأنه أن يطيح بهم خارج البطولة إلا أن الحكم قام بإلغائه بالفعل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

يشار إلى أن "يد الرب" لقب أطلق على الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك منتخب إنجلترا بربع نهائي كأس العالم 1986، واحتسبه الحكم التونسي علي بن ناصر صحيحًا بغرابة وقتها.

وخرج الأسطورة الأرجنتينية مبررًا الهدف في تصريحاته قائلًا: "لقد سجلته ببعض من رأس مارادونا، وبعض من يد الرب!".

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