روبين يحلم في ختام مثالي لمشواره مع بايرن ميونيخ

النجم الهولندي يستعد لخوض آخر مباراة له مع بايرن ميونخ في الدوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث النجم الهولندي أرين روبين صاحب الـ 35 عامًا عن اللقاء الأخير له في الدوري الألماني، والذي سيكون ضد أينتراخت فرانكفورت في ختام مباريات البوندسليجا لموسم 2018-2019.

وقال روبين في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن:" أريد إنهاء مسيرتي بتحقيق لقب الدوري الألماني، التسجيل في هذه المباراة؟ سيكون أمر رائع بكل تأكيد".

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وأضاف: "إنها مباراة خاصة جدًا بالنسبة لي، لقد تخيلت هذا اللقاء 3 مرات ولدي الكثير من الشغف".

وأردف عن مجيئه بايرن في عام 2009: "إنها خطوة هامة في مسيرتي، بايرن نقلني إلى تحقيق كل البطولات الممكنة، أنا فخور كوني جزء من هذا النادي".

واختتم: "عقليتي دائمًا تقودني لتحقيق المزيد من البطولات، أريد الفوز بالدوري والكأس قبل رحيلي".

يذكر أن آخر لقاء لروبين مع بايرن سيكون الأسبوع المقبل ضد لايبزيج في نهائي الكأس.