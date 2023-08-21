روبياليس يعتذر أخيرًا عن قبلة هيرموسو: النية لم تكن سيئة!

بعد هجومه على من هاجموه، روبياليس يتراجع!

يبدو أن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لم يستطع أن يتحمل كم الهجوم الذي تلقاه في الساعات الأخيرة بسبب قبلته لنجمة منتخب السيدات جينيفر هيرموسو.

جاء هذا بعد أن نشر مقطع فيديو جديد اعتذر من خلاله عن تصرفه، وعن مضايقة أي طرف لو كان قد فعل ذلك دون قصد.

وقال روبياليس: "في لحظة كلها مشاعر ودون أي نوايا سيئة حدث ما حدث، بشكل تلقائي وعفوي للغاية من كلا الطرفين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أريد أن أعتذر عن التصريحات التي انتشرت لأن هؤلاء الذين رأوا الأمر من الخارج لا يفهمون بالضبط كيف يبدو، ولهم أسبابهم في الهجوم".

وأكمل: "آسف لتشويه الاحتفال بأفضل إنجاز في تاريخ كرة القدم النسائية الإسبانية، علينا أن نمنح تلك السيدات حقهن وكان لابد لي أن أحتفل بطريقة أنيقة".

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جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني للسيدات كان قد حقق اللقب بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره الإنجليزي بطل أوروبا.