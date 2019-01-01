روبياليس يستقر على موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني

التزامه يجبره على إجراء انتخابات جديدة في 2020

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عن استعداد رئيس الاتحاد لويس روبياليس، لإجراء انتخابات رئاسية العام المُقبل، رغم أنه لم يكمل عامين في منصبه.

وأفادت صحيفة "آس"، أن الاتحاد بصدد توقيع أعلى ميزانية في تاريخه، والتي بلغت قيمتها حوالي 316 مليون يورو.

وذكر السكرتير العام للاتحاد الإسباني أندريو كامبس، أن المؤسسة تعيش الآن أزهى عصورها، مستشهدًا بمساهمة الاتحاد مبلغ 55 مليون يورو في نشاطات مسابقات كرة القدم للمحترفين، عكس الوضع في السابق، حيث كانت رابطة الليجا هي ما تساعد الاتحاد.

مع ذلك، بدأ يُخطط لويس روبياليس لدعوة أعضاء الجمعية العمومية، لإجراء انتخابات جديدة قبل اليورو وأيضًا دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو الصيف المقبل.

ووصل روبياليس لرئاسة الاتحاد الإسباني عام 2018، بعد فضائح الرشوة والعمولات التي أطاحت بالرئيس السابق أنخيل فاريلا، الذي احتفظ بمنصبه لعقود.

ونظرًا لالتزام الاتحادات بإجراء انتخابات جديدة قبل دورة الألعاب الأولمبية واليورو، قرر روبياليس خوض النزال الانتخابي مرة أخرى.

وقال "الشيء المنطقي أن الرئيس المنتخب يحصل على منصبه قبل اليورو والأولمبياد، والتزامي يبقى المضي قدمًا في الانتخابات، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقة عيها من قبل المجلي الأعلى للرياضة"، أي مارس المقبل.