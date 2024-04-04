"روبياليس مريض بالكذب" .. تيباس يكشف فساد الاتحاد الإسباني ويشن حربًا ضد ريال مدريد وبيريز!

مبابي ليس أمامه أي خيار سوى الريال!

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، أنه لا يهتم كثيرًا للشكوى المقدمة ضده من ريال مدريد بشأن اتفاقية CVC.

ونقلت صحيفة "آس" تصريحات لتيباس خلال مؤتمر في إشبيلية، تطرق فيه للحديث عن صراعه مع ريال مدريد، قائلًا: "شكوى ريال مدريد ضدي منذ عام ونصف. وأستغرب أنهم أثاروها لأن المجلس الأعلى للرياضة، قال بالفعل إن الحكم ليس نهائيا، وعلاوة على ذلك، تم تصحيحه لاحقا في اجتماع لاحق".

وأضاف: "لست قلقًا من شكوى بيريز، لكن حسنًا، لقد أراد إقالتي من رئاسة الليجا منذ فترة طويلة لأسباب مدنية أو جنائية أو إدارية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث تيباس عن قضية لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق: "أنا أستنكر ما يحدث في الاتحاد منذ سنوات ومع بعض المديرين وليس الكل. أنا مندهش تقريبًا من دهشة البعض، كان يجب أن يحدث ذلك من قبل، لكنه أمر جيد لأنه يسمح لنا بمواجهة مستقبل المؤسسة الأم لكرة القدم، وهو الاتحاد، بمزيد من التفاؤل".

وأوضح: "هناك جزء كبير من الذين أفسدوا تلك المؤسسة لم يعودوا موجودين هنا. لقد رأيت ملخصًا لما يحدث في قضية روبياليس وهو مريض بالكذب. وكل من يعرفه، يدرك تمامًا هذه الحقيقة منذ زمن طويل".

وواصل تيباس حديثه: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟ إذا كان الأمر يتعلق بالإيمان، فإن 99.9% من كيليان سيلعب للميرنجي. جميع المؤشرات تؤكد الصفقة، ونظرًا للظروف القائمة مع تنظيم الرقابة الاقتصادية واللعب النظيف، فلن يذهب الفرنسي إلى أي نادٍ في الدوري الإنجليزي والنادي الوحيد المتبقي في العالم هو ريال مدريد. لذلك، مبابي سيكون في ريال مدريد العام المقبل".

وختم: "سنواصل العمل في المعركة الكاملة ضد العنصرية والتعصب، كما كنا نعمل منذ سنوات عديدة. نحن نعيش في لحظة جيدة ولذلك يتعين علينا العمل بجدية أكبر والإبلاغ أكثر دون الخوف من العواقب".