روبياليس: لا نمانع نظام الدورة الرباعية في الدوري الإسباني

هل يتغير نظام الليجا بعد عودتها عقب انتهاء أزمة كورونا؟

فتح لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الباب لإمكانية خوض استكمال الليجا بنظام الدورة الرباعية أو اللعب بدون حضور جماهيري.

التقارير الصحفية تشير إلى استحالة عودة الجماهير إلى المدرجات حتى الخريف المقبل.

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وقال روبياليس في تصريحات لقناة "فوكس" المكسيكية: "لا يوجد أي خيار غير مطروح، فربما نلعب دون حضور جماهيري أو به، علينا إيجاد أفضل الحلول المناسبة للوضع الصحي ويناسب جميع الأطراف المعنية".

وتابع: "خوض الدورة الرباعية خيار لا يزال قائمًا وعلينا أن نكون منفتحين لكل شيء لأن الوقت ليس في صالحنا".

رئيس الاتحاد الإسباني نفى وجود أي خطة لإلغاء المسابقات سواء الدوري أو البطولات الأوروبية، مشيرًا إلى أنّه ليس من العدل حسم البطولات بعد المشوار الطويل الذي قطعته الأمدية.

وواصل: "أعلم أنّ الأزمة الحالية قد تؤثر على تحضير الأندية للموسم المقبل، ولأنني كنت لاعبًا سابق أعرف أهمية الفترات التحضيرية وضرورة الحصول على راحة في الصيف ولكن الظروف أجبرتنا على ذلك".

ونفى روبياليس فكرة خوض المباريات كل 48 ساعة مشيرًا إلى أنّ هذا الحل لن يكون مناسبًا للاعبين، وأنا الأولوية الحالية هي إنهاء المسابقات.

وحول نهائي كأس ملك إسبانيا، أردف: "لا نود أن يلعب ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو المباراة دون حضور جماهيري، لأنه لقاء حماسي ومثير ولكن لو اضطررنا لذلك فقد يُلعب خلف الأبواب المغلقة. لا نتمنى حدوث ذلك".

واختتم: "أعتقد أنّ النظام الجديد في كأس الملك كان رائعًا وشاهدنا العديد من المفاجآت والمباريات المثيرة، كما أنّه ساعد الأندية على الحصول على فترة راحة أطول بعد أن أصبحت البطولة بنظام المباراة الواحدة".

جدير بالذكر أنّ رئيس الاتحاد الأوروبي اعترض على فكرة عدم استكمال المنافسات في الموسم الجاري رافضًا تكرار تجربة الدوري البلجيكي.