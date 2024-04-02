"ما تقولونه عن علاقتي بالسعودية غير صحيح!".. روبياليس ينهي صمته ويكشف كل الأكاذيب

هذه هي الحقيقة!

كسر لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حاجز الصمت الذي فرضه حول نفسه منذ انتقاله إلى جمهورية الدومينيكان، بينما يواجه اتهامات بالحبس في إسبانيا، تتعلق بالاعتداء الجنسي في قضية "قبلة جيني هيرموسو لاعبة منتخب السيدات".

وقال روبياليس، في حوار مع قناة "La Sexta" الإسبانية، والذي نشرت صحيفة ماركا مقتطفات منه: "أنا هنا لأقول إنه من غير الصحيح أنني حصلت على رشوة من خلال شقق هنا (في الدومينيكان)".

وأضاف: "غير صحيح أنني حققت مكاسب كبيرة في كاب فيردي، و غير صحيح أنني أملك أراضٍ لبناء فنادق في المملكة العربية السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل نفي العديد من الشائعات المرتبطة به: "لم أحوّل أي أموال إلى الدومينيكان، وليس لدي فريق بيسبول هنا، ولا علاقة بين الادعاءات التي قدمتها وسائل الإعلام والأموال الموجودة في حسابي، أموال حسابي هي نتاج عملي ومدخراتي".

وفيما يتعلق برحلاته العديدة خلال فترة رئاسته الاتحاد الإسبان، علق: "ماذا يعني ذلك؟ هل يجب على الرئيس أن يعيش في فقاعة بعيدة عن المجتمع؟".

يُذكر أن الادعاء العام طالب بسجن روبياليس لمدة عامين ونصف، بسبب "قبلة هيرموسو"، بينما تنتظر إسبانيا عودته للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بسوء الإدارة وغسل أموال.