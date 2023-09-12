روبياليس: أنا رجل صالح.. وقبلة هيرموسو أوجهها لبناتي!

يواصل الدفاع عن نفسه..

من جديد، حاول الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس تبرئة ساحته تمامًا من توابع السلوكيات التي قام بها على هامش تتويج منتخب بلاده بكأس العالم للسيدات، وخصوصًا القبلة التي أعطاها للاعبة جيني هيرموسو، لكنه "لم ينف عن نفسه الخطأ".

وقال روبياليس في تصريحات لصحيفة "ذا صن" والصحفي بيرس مورجان: "القبلة التي قبلتها لجيني هيرموسو خالية تمامًا من أي مشاعر جنسية، إنها مثل القبلة التي قد أعطيها لإحدى بناتي، بين الأصدقاء والعائلة، إنها قبلة شائعة حقًا".

وأضاف: "لقد كانت لحظة من السعادة، من النشوة، انتصار كبير، كنا نحتفل فقط ولم أكن أشعر بما أفعل، لكن 100٪ لم يكن هناك عنف أو مشاعر جنسية أو أذى من أي نوع!".

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وأردف: "اعتذرت لأن السلوك يتوجب ذلك، ولأنني صورة لإسبانيا، ولأن هناك من سيتأثر بما فعلته وأعني عائلتي وبناتي، ولكن حين أواجه تهمة الاعتداء الجنسي فهذا غير مقبول، واثق من أن الحقيقة ستظهر للنور، انظر إلى وجهي، أنا رجل صالح!".

وأكد: "السلوك الآخر الذي قمت به في منتصف الملعب أثار المشكلات بالنسبة لي أيضًا، وتوجب علي الاعتذار، لكن بعض الأوصاف لما فعلته كانت وحشية وعنيفة أكثر من اللازم".