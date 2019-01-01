روبن: 2012 العام الأسوأ في بايرن ميونخ وفخور بالفوز بالأبطال

تعرف على تصريحات روبن قبل آخر مبارياته مع بايرن ميونخ

أكد آرين روبن، لاعب بايرن ميونخ، أنّ أفضل مواسمه كان في 2013 بتحقيق الثلاثية مؤكدًا وجود مواهب شابة قادرة على قيادة الفريق في المستقبل.

روبن سيتواجد للمرة الأخيرة مع بايرن ميونخ في البوندسليجا أمام فرانكفورت مساء اليوم في الجولة 34 من الدوري الألماني، وسوف يحصل على تكريم خاص مع فرانك ريبيري.

وقال روبن في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الألماني: "سبق وذكرت أنني فخور لكوني جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ منذ قدومي في 2009 حتى الآن نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات وسعيد لأجل هذا الأمر".

وتابع: "لدينا العديد من المواهب مثل جنابري وكومان وهما صغار السن ولديهما مساحة هائلة من التطور وأعتقد أنّ مستقبل النادي سيكون أفضل بوجودهما بجانب العديد من العناصر الأخرى".

لاعب ريال مدريد السابق أكد استمتاعه بالفترة التي قضاها مع البافاري حتى مع الإصابات، موضحًا أنّ أسعد فترات حياته كانت في أليانز آرينا بوجود 70 ألف متفرج يتابعه.

هل تتذكرون هدف ريفالدو أمام فالنسيا، اليوم يمر 18 عامًا على هذا الهدف.🔥🔥pic.twitter.com/S2iAU4D3Rx — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

وواصل: "2012 كانت أكثر الأعوام إحباطًا لنا بعد خسارة الدوري للعام الثالث على التوالي والهزيمة في نهائي الكأس وكذلك دوري أبطال أوروبا، وبالنسبة لي كل مرة أتعرض لإصابة تبعدني بالأشهر أمر صعب. أعتقد أن 2013 جاءت لتعيد لنا البهجة".

واختتم: "تحقيق دوري أبطال أوروبا في 2013 كان أهم شيء حققته في بايرن ميونخ لأنها بطولة خاصة يسعى كل لاعب للحصول عليها ولو مرة واحدة في مسيرته. كنت أتمنى تحقيقها عدة مرات أخرى ولكن التوفيق لم يكن معنا".

جدير بالذكر أنّ روبن عانى من العديد من الإصابات مؤخرًا مما دفع النادي للموافقة على رحيله بنهاية الموسم.