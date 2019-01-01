روبن ينصح أودوي بالرحيل عن تشيلسي والانتقال لبايرن ميونيخ

4 عروض حتى الآن من النادي الألماني لنظيره الانجليزي من أجل التعاقد مع اللاعب

ناشد الجناح الهولندي آرين روبن، كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي والانتقال لبايرن ميونيخ.

النادي الألماني يحاول التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح، للرحيل المنتظر لروبن الذي أعلن أن رحلته ستنتهي مع الفريق في يونيو القادم.

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المدرب نيكو كوفاتش يرى أودوي هو الأنسب لتعويض روبن، ولكن تشيلسي يرفض التخلي عن لاعبه بسهولة.

وقال روبن في تصريحات صحفية:"أودوي يعتبر واحداً من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، وعليه استغلال الفرصة عندما تأتي له".

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"أحدٌ لم يخبرنا أن الأمر سيكون سهلًا، لكن أحدٌ لم يخبرنا أنه سيكون بهذه الصعوبة"



"هوّن عليك يا عُمر، فعلنا كل ما باستطاعتنا" pic.twitter.com/8amxdMDzuo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

وأضاف:"كلاعب شاب فالأمر طبيعي جداً بأهمية الخطوة الأولى لك كمحترف لتتواجد في أعلى مستوى تنافسي ممكن".

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وتابع:"بعدها يجب الاستمرار في هذا المستوى، لأن ذلك أصعب من دخول الكرة بشكل عام، لذلك لا يجب الاكتفاء بإنجازات صغيرة ودقائق لعب معدودة".

جدير بالذكر أن بايرن تقدم بـ4 عروض للتعاقد مع أودوي، كان آخرهم بـ35 مليون جنيه إسترليني، ولم يصله أي رد رسمي من تشيلسي حتى الآن.