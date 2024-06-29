روبن: ميسي هو الأفضل في التاريخ دون الحاجة لـ"حيل" رونالدو ونيمار!

لا يحتاج إلى أي حيل

يؤمن النجم الهولندي السابق آريين روبن، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس بحاجة للقيام بأي حيل من أجل العبور من اللاعبين ومراوغتهم، وهذا ما يميزه عن أي لاعب آخر.

أسطورة هولندا وبايرن ميونخ ظهر في مقابلة مع قناة "TouZaintv" وتطرق إلى جزئية المراوغة ومقارنة ميسي بباقي اللاعبين، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار ورونالدينيو ورونالدو الظاهرة.

وقال روبن في تصريحات:"الأسماء التي ذكرتها للتو تتمتع بمهارة فائقة جدًا في الحيل والمرور من لاعبي الفريق الخصم ولا يمكن التشكيك في ذلك".

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وأضاف:"لكني دائمًا أسأل نفسي، اللاعب الأعظم على الإطلاق، الأفضل في التاريخ، هل يقوم بأي حيل؟ ليونيل ميسي لا يحتاج إلى ذلك بسبب سيطرته الفريدة على الكرة".

جدير بالذكر أن روبن البالغ من العمر 40 سنة، اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في يوليو 2021، وذلك بعد رحلة طويلة في الملاعب مع آيندهوفن، تشيلسي، ريال مدريد، بايرن ميونخ وجرونينجن الهولندي.