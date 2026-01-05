روبن روفس .. حارس المرمى صاحب الـ22 عامًا الذي فاجأ الجميع في هولندا وإنجلترا

قصة روبن روفس تبدو وكأنها قصة خيالية. الحارس البالغ من العمر 22 عامًا لا يزال في موسمه الثاني فقط كحارس مرمى أساسي، لكنه يعتبر بالفعل أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيكون وجوده في التشكيلة الأساسية في كأس العالم هو المكافأة النهائية لهذا اللاعب الهولندي.

عندما يتجه روبن روفس (22 عامًا) نحو غرفة الملابس في سيتي جراوند - ملعب نوتنجهام فورست - يتوقف موظفو ولاعبو سندرلاند عن حديثهم الهادئ. وبدلاً من ذلك، يهتفون بصوت عالٍ ويصفقون لحارس المرمى الجديد، الذي سرعان ما أصبح جزءًا أساسيًا من النجاحات المبكرة للفريق هذا الموسم.

لقد أنقذ فريقه لتوه من تلقي هدف بطريقة رائعة، وهذه ليست المرة الأولى – ولن تكون الأخيرة – هذا الموسم. في إنجلترا، يبرز الحارس الهولندي بسرعة بفضل ثقته بنفسه، وهدوئه، ومهاراته في التعامل مع الكرة، وقبل كل شيء، تصدياته المذهلة.

في آخر مباراة له مع سندرلاند بالدوري، ضد مانشستر سيتي، أثبت مرة أخرى لماذا أصبح من اللاعبين المفضلين لدى جماهير الأسود السوداء. تحولت المباراة إلى مواجهة مباشرة بين روفس وجيانلويجي دوناروما، اثنين من أفضل الحراس في إنجلترا – إن لم يكن في العالم – هذا الموسم.

أثبت الحارسان أنهما صعبا الاختراق، وانتهت المباراة بعدة تصديات من كلا الطرفين دون أهداف. وبعد اللقاء، وصف تروي ديني روفس بأنه "أفضل صفقة هذا الموسم" أثناء تحليله مع بي بي سي، كما أدرج جيمي كاراجر الحارس الهولندي ضمن أفضل أحد عشر لاعبًا في الدوري الإنجليزي خلال نصف الموسم الأول.

وقال لاعب ليفربول لشبكة سكاي سبورتس: "أنا معجب جدًا به. لقد بدأ مسيرته في الدوري الممتاز مع سندرلاند بشكل رائع، وهو جزء من واحد من أفضل خطوط الدفاع في الدوري، ولعب دورًا كبيرًا في ذلك".

أما أحد مشجعي سندرلاند على منصة X فقال بطريقة طريفة: "كنت سأرمي كلبي من على الجسر لو علمت أن روفس يقف تحته ليمسك به". الحقيقة أن روفس يترك انطباعًا كبيرًا، وهذا يتجلى أيضًا في الإحصاءات.

يملك الحارس الهولندي روفس، صاحب الطول 1.93 متر، أفضل نسبة تصديات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بنسبة 79٪ حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تصدى لأكبر عدد من الكرات (30)، ونجح في 67 تصديًا – بمعدل 3.5 تصديات في المباراة الواحدة – وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات.

لقد منع في المجموع 3.71 هدفًا متوقعًا، كما تصدى لركلة الجزاء الوحيدة التي سددت ضده. والأمر اللافت أن هذا يحدث في موسمه الثاني فقط كحارس أساسي للفريق، وهو أمر مذهل بحق.

خلال موسم 2023/24، كان روفس يعتبر موهبة صاعدة في نادي نيميخن، لكنه كان يلعب دور الحارس الثاني خلف الحارس الأساسي وخبير المنتخب الهولندي جاسبر سيلسين. وروفس أوضح لاحقًا لمجلة Voetbal International: "كنت أختبر نفسي يوميًا أمام جاسبر. يعرف تمامًا ما يتطلبه المستوى الأعلى. كان مثالًا لي، وإذا سارت مسيرتي مثل مسيرته سأكون سعيدًا بذلك".

وأضاف: "جاسبر كان يساعدني كثيرًا داخل وخارج الملعب، كنت أستطيع سؤاله عن أي شيء وكان منفتحًا جدًا. بينما كنت خلفه، شعرت أنني أقترب أكثر من مركز أساسي بالفريق الأول".

وعندما انتقل سيلسين إلى لاس بالماس، ارتقى روفس للمستوى المطلوب. في موسمه الأول كحارس أساسي بعمر 21 عامًا، ترك انطباعًا كبيرًا، رغم أنه ظل شديد النقد لنفسه: "هل أنا راضٍ عن هذا الموسم؟ الجواب القصير: لا. كانت هناك لحظات كثيرة لم أظهر فيها بمستواي المطلوب".

وسرعان ما تحولت مسيرة روفس بعد مشاركته مع المنتخب الهولندي تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا، حيث تميز أمام البرتغال وترك بصمته في نصف النهائي ضد إنجلترا، ما جعل سندرلاند تتحرك سريعًا لضمه مقابل 10.5 مليون يورو مع مكافآت إضافية، في واحدة من أسرع الصفقات التي شهدها المدير الفني لوكو فان شايك.

Getty Images

سأل مراسل من قناة Ziggo Sport روفس خلال بطولة أوروبا للشباب: "هل أبالغ إذا شبهتك بإدوين فان دير سار؟"، فرد اللاعب مبتسمًا: "حسنًا، هذا مبالغ فيه بعض الشيء، أعتقد".

ومع ذلك، لم يكن من المستغرب أن يكون كشافو سندرلاند يراقبونه ذلك الصيف. وأجمل ما في القصة أن روفس لم يكن مُختارًا في البداية كحارس مرمى لتلك البطولة، لكن بسبب إصابة روم-جاي دن أوسو-أودورو، انتهى به الأمر للدفاع عن المرمى.

بالنسبة لسندرلاند، أثبت هذا الانتقال أنه خطوة ذهبية. فقد نجح روفس بالفعل في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية خلال فترة الإعداد للموسم، ولا ينوي المدير الفني ريجيس لو بريس إخراجه من التشكيلة الأساسية، ولا زملاؤه في الفريق أيضًا.

وكانت المكافأة الكبرى لروفس في نهاية أغسطس، عندما اتصل به رونالد كومان في منزله وطلب منه الانضمام إلى المنتخب الهولندي للمشاركة في تصفيات كأس العالم ضد بولندا وليتوانيا.

حتى الآن، لم يلعب روفس أي دقيقة مع المنتخب الهولندي، لكن الحصول على مكان أساسي في كأس العالم الصيف المقبل ليس أمرًا مستبعدًا. ومع ذلك، يرى روفس الأمور بشكل مختلف: "بارت فيربروجن يقدم أداءً رائعًا"، قال ذلك لشبكة Voetbalzone في نوفمبر.

وأضاف: "لذا لا داعي لتغيير أي شيء. بجانب ذلك، مارك فليكن أيضًا حارس ممتاز. عليّ فقط الاستمرار والاستعداد عندما تأتي الفرصة".

قبل أربع سنوات، كان كحارس ثالث لنادي نيميخن، يشاهد كأس العالم في قطر من على أريكة أصدقائه: "حينها، لم يكن أحد يعرفني. والآن ها أنا هنا. هكذا تتغير كرة القدم بسرعة".

ويأمل روفس أن يسافر مع المنتخب إلى أمريكا الصيف المقبل: "مجرد التواجد هناك سيكون رائعًا في سني. بالطبع تحلم باللعب، لكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك الآن. خطوة خطوة"، مع العلم أن هذه ستكون أول مشاركة له في مثل هذه الرحلة الدولية.