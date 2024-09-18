"تحدث في كرة القدم" .. روبن دياش يعلق على فرص جوندوجان وفودين المهدرة ضد إنتر

روبن دياش يتحدث عن التعادل مع إنت

أكد النجم البرتغالي روبن دياش لاعب مانشستر سيتي، على أن فريقه كان على علم بأنهم قد لا يستطيعون الفوز على إنتر، لأنه فريق كبير، مُتحدثًا عن الفرص المهدرة لفريقه خلال المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء.

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وفرض إنتر التعادل السلبي على نظيره مانشستر سيتي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دياش خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحن نتقبل النتيجة، وكانت المباراة اختبارًا جيدًا لنا، أن نلعب ضد فريق قوي مثل إنتر".

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وعن الفرص المهدرة قال دياش: "جوندوجان كانت له فرصتان، وفيل فودين أهدر واحدة أخرى، وبعض الفرص التي ذهرت ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا واضحين، ولكن هذا يحدث في عالم كرة القدم".

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وواصل: "كنا نعلم بأن الخصم سيكون خطير في بعض السيناريوهات المختلفة، فهم لديهم أشخاص يعرفون جيدًا كيفية الاحتفاظ بالكرة، وأيضًا في التحولات يمكن أن يكونوا خطرين للغاية".

وأضاف: "نعرف إنتر جيدًا منذ نهائي دوري الأبطال، ونعرف كل الطرق المختلفة التي يمكنهم من خلالها التسجيل في مرمانا، ولكن في النهاية لعبنا المباراة بالشكل الأمثل".

واختتم دياش تصريحاته قائلًا: "سنحصل على الراحة التي نحتاجها ثم نستعد لمواجهة آرسنال، وهو يعرفوننا جيدًا، فهي مباراة قوية للغاية ولا تزال في مراحلها الأولى، ولكننا سنكون مستعدين لها".