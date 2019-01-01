الانتقالات
الانتقالات

روبن يقترب من اللعب في اليابان

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Getty Images
اللاعب أعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة سبورتس نيبون اليابانية أن مستقبل آرين روبن نجم بايرن ميونيخ في اليابان.

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الجناح الهولندي أعلن رحيله عن الفريق البافاري نهاية الموسم الجاري واضعًا حدًا لمسيرة رائعة استمرت منذ صيف 2009 وشهدت العديد من النجاحات والإنجازات.

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وفيما ارتبط صاحب الـ35 عامًا بالانتقال لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها الإنتر وأيندهوفن، أشارت الصحيفة لتنافس عدد من الأندية اليابانية للتوقيع معه واقتراب أف سي توكيو من ضمه، وأضافت أن أسباب عائلية تقف خلف تلك الخطوة.

يُذكر أن روبين لعب 15 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ أحرز خلالها 5 أهداف، ويغيب عن اللعب منذ بداية ديسمبر الماضي لتعرضه لإصابة عضلية في الفخد، لكنه عاد للتدريبات الجماعية صباح أمس ومن المتوقع أن يُشارك قريبًا في المباريات.

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