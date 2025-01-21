قام بتكسير التلفزيون .. كواليس رد فعل أموريم العنيف تجاه لاعبيه بعد السقوط أمام برايتون

ظروف صعبة يعيشها المدرب البرتغالي

دخل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نوبة غضب شديدة، بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام برايتون في البريميرليج يوم الأحد الماضي.

الأمور لا تسير على ما يُرام بالنسبة للمدرب البرتغالي بسبب النتائج المحبطة على المستوى المحلي، وكان آخرها بالسقوط 3/1 ضد برايتون على ملعب أولد ترافورد، وهي المباراة التي خرج بعدها لوصف فريقه بأنه "الأسوأ في تاريخ النادي".

موقع "ذا أثلتيك" كشف عن كواليس ما جرى داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد عقب هذه الهزيمة، حيث قال إن أموريم قام بتعنيف لاعبيه كثيرًا ووصل الأمر به إلى تكسير جهاز التلفزيون الموجود بالغرفة.

واشار إلى أن أموريم تسبب في أضرار جسيمة أخرى في غرفة الملابس، وذلك لإظهار عدم رضاه عن المستويات التي يقدمها فريقه في الدوري الإنجليزي، والتي جعلته يقبع في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت هذه الهزيمة قد تسببت في ظهور الشكوك حول أموريم نفسه وأسلوبه في الملعب، وسط اعتقاد سائد لدى بعض النقاد بأن طريقته لا تناسب الشياطين الحمر والعناصر المتاحة لديه.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لمانشستر ستكون يوم الخميس القادم، حيث يلعب الفريق أمام رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي سيطمح فيها أموريم لتحسين صورته قليلًا.