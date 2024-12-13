روبن أموريم عن خلافة جوارديولا: لم يحدث.. مانشستر يونايتد كان دائمًا خياري الوحيد

البرتغالي يغلق باب التكهنات للأبد

كشف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، حقيقة التقارير التي ربطت اسمه بخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، قبل توليه القيادة الفنية للشياطين الحمر.

ويقود أموريم، مانشستر يونايتد للمرة الأولى في ديربي مانشستر، عندما يحل ضيفًا على السيتي، الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن تكون هذه المواجهة الأولى بين أموريم وجوارديولا، حيث سبق أن التقى المدربان في نوفمبر الماضي، عندما كان البرتغالي على رأس القيادة الفنية لفريق سبورتنج لشبونة ونجح في سحق السيتي بنتيجة (4-1)، قبل أن يودع أموريم الفريق لتولي مهمة اليونايتد.

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ونفى أموريم بشكل قاطع وجود أي اتصال مع إدارة مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى يونايتد، قائلًا: "لم يحدث أبدًا. لم أسمع منهم أبدًا وكان اليونايتد خياري الوحيد".

وأضاف: "عندما تحدث معي مانشستر يونايتد، لم تكن لدي أي شكوك. كان لدي بالفعل شيء في ذهني بأن (وظيفة يونايتد) قد تكون احتمالية، ولم يكن هناك أي شيء مع مانشستر سيتي أو هوجو فيانا (المدير الرياضي للسيتي)".