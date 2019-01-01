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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

روبن: الإصابة لن تمكنني من اللعب ضد هوفنهايم

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هل يعود روبن للملاعب في مباراة هوفنهايم؟ اللاعب يحيب

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد آرين روبن، لاعب بايرن ميونخ، صعوبة مشاركته في مباراة هوفنهايم يوم 18 يناير المقبل في الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يمتلك 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر بعد مرور 17 جولة.

وقال روبن في تصريحات بآخر أيام معسكر البافاري في الدوحة بقطر: "هذا الأسبوع مرّ بصورة أقل من المتوقع، الأمور لم تتحسن معي".

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وتابع: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي لأجل أن أكون جاهزًا حين عودة البوندسليجا أمام هوفنهايم ولكن يبدو أنني لم أتعافى بصورة نهائية".

النادي البافاري يعاني من غياب فرانك ريبيري للإصابة أيضًا.

وكان الهولندي الطائر تعرض لإصابة في ديسمبر الماضي وكان من المتوقع عودته في يناير ولكنّه حتى الآن يتدرب منفردًا.

روبن تعرض للعديد من الإصابات مؤخرًا وسيرحل عن البافاري بنهاية الموسم الجاري.

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