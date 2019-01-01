روبرت مورينو: إسبانيا بإمكانها الفوز بكل شيء

المدير الفني للمنتخب الإسباني يشيد بمنتخب بلاده

يرى روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، أن منتخب بلاده قادر على الفوز بأي شيء مهما كان، مشدداً على أنه مرشح قوي لبطولة اليورو.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الروماني، مساء غد السبت في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال مورينو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أريد أن أعمل هنا لسنوات عديدة، أشعر بأنني مدعوم من الجميع وكل شيء يحيط بالمنتخب".

وواصل: "في تقيمي الفريق يحصل على علامة 10 من 10، لقد أخبرتني أمي أننا نحقق نتائج وأداء جيد وأنا اتفق معها".

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وحول مباراة رومانيا قال المدرب: "لا أعتقد أن المباراة ستكون سهلة، هم خطيرون للغاية، أتمنى أن يستمر كونترا معهم فهو مدرب رائع".

وضمن المنتخب الإسباني، تأهله إلى بطولة اليورو القادم، وستعد مباراة الغد هي تحصيل حاصل بالنسبة له.

جدير بالذكر أن منتخب اللاروخا، يتصدر مجموعته برصيد 23 نقطة، وفي المركز الثاني منتخب السويد برصيد 18 نقطة، ورومانياً ثالثاً برصيد 18 نقطة.