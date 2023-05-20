روبرت ليفاندوفسكي يكشف حقيقة اقتراب برشلونة من ضم يوشوا كيميش!

تحدث مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، عن انتقال زميله السابق ببايرن ميونخ،
يوشوا كيميش، إلى كامب نو.
ويبحث برشلونة عن بديل، للاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، بعدما أعلن عن رحيله رسميًا، بنهاية الموسم.
ففي تصريح لـ"Canal +"، قال ليفاندوفسكي:" علمت بالشائعات لكني لم أتحدث معه، حتى هذه اللحظة".
وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، قبل انتهاء الموسم بأربع جولات، بعد الفوز على إسبانيول 4-2، الأحد الماضي.
كما يستعد البلوجرانا لمواجهة ريال سوسيداد مساء السبت، في العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب كامب نو.
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