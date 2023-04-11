روبرت ليفاندوفسكي يعلنها: أتمنى عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

البولندي يتمنى "رقصة أخيرة" من ملك كتالونيا

أفضى البولندي روبرت ليفاندوفسكي بما في جعبته بشأن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة مؤكدًا أنه "يأمل ان يتمكن من اللعب معه الموسم المقبل".

وأضاف ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" على هامش إحدى الفعاليات الثقافية الخاصة بالنادي الكتالوني: "ميسي جزء من هذا النادي، إذا عاد، فلن يكون الأمر براقًا بالنسبة للمشجعين فحسب، بل للاعبين أيضًا".

وأضاف: "إننا نحتاج هذه النوعية من اللاعبين بالتأكيد في الفريق، أعرف جيدًا أنني لست الشخص المعني بهذه الأسئلة ولكنني سأود أن ألعب معه الموسم المقبل، لا أدري ماذا سيحدث".

كما أشار ليفاندوفسكي إلى أن برشلونة "لم يلعب جيدًا في الآونة الأخيرة" مؤكدًا أنه "إن غاب عن التسجيل في مباراة أو اثنتين فإنه يبدأ في الشعور بعدم السعادة".