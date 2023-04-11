روبرت ليفاندوفسكي يتهم نجم ريال مدريد: ضربني وجعلني عاجزًا عن المشي!

لعب بصعوبة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

اتهم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بالتسبب في إصابة قوية له في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة خسر برباعية نظيفة أمام غريمه المدريدي في إياب نصف نهائي كأس الملك، وهي المباراة التي شهدت ظهور ليفاندوفسكي بمستوى متواضع ليتعرض للعديد من الانتقادات.

وقال البولندي المخضرم في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"تلقيت ضربة قوية أمام ريال مدريد، كنت أرغب دائمًا في اللعب وفي الشوط الثاني الأمور كانت معقدة للغاية، كان علي أن أطلب التغيير".

وأضاف:"بالأمس استيقظت ولم أستطع المشي ولكني حاولت اللعب دون مشاكل، الشيء الجيد هو أنني سأكون على ما يُرام في المباراة القادمة".

وتابع:"إيدير ميليتاو هو من تسبب في المشكلة البدنية التي تعرضت لها، وقمت بعدها بالاستعانة بحزام لضغط المنطقة المصابة من الظهر بسبب الآلام الشديدة التي عانيت منها".

يذكر أن صاحب الـ34 سنة نجح في تسجيل 27 هدفًا وصنع 7 بكل البطولات هذا الموسم مع برشلونة، ولكنه تعرض لانتقادات لعدم تألقه في المباريات الهامة.