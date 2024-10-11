"مقارنة مع هيرفي رينارد وهكذا رد نجوم منتخب السعودية!" .. تفاصيل اجتماع تحديد مصير روبرتو مانشيني

هل تتم إقالة روبرتو مانشيني؟!

في تطور جديد.. عقد المسؤولون عن الرياضة السعودية "اجتماع قمة"؛ لبحث مصير الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

مانشيني تولى تدريب الأخضر السعودي، في أغسطس من عام 2023؛ إلا أن فترته تشهد العديد من الأزمات، سواء في علاقته مع بعض اللاعبين، أو تراجع النتائج، وآخرها الخسارة من اليابان (0-2).

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، عن أن قيادات كبيرة مسؤولة عن الرياضة السعودية، عقدت "اجتماعًا" مع أعضاء اتحاد الكرة، بحضور محمد أمين، مساعد مدرب المنتخب الوطني؛ للوقوف على القرار النهائي بشأن مستقبل مانشيني.

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الفهيد أعلن في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، أن جميع الحاضرين اتفقوا على أمرٍ واحد؛ وهو إذا لم يستمر مانشيني على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي، سيكون بديله الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السابق، مستبعدين تمامًا فكرة الاستعانة بشخصية وطنية.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن "مقارنة" تمت بين فترتي روبرتو مانشيني وهيرفي رينارد، خلال اجتماع تحديد مصير مدرب منتخب السعودية؛ حيث تم التوصل إلى مجموعة من الحقائق؛ على النحو التالي:

- مانشيني أرقامه "أفضل" من هيرفي رينارد.

- مانشيني "أفضل" في التواصل مع الأندية السعودية.

- هيرفي رينارد "أفضل" في التواصل مع اللاعبين أنفسهم.

وأكد أحمد الفهيد أن المسؤولون قاموا بالتحدث مع عديد من نجوم المنتخب السعودي، للاستفسار عن مانشيني ورينارد؛ حيث رد هؤلاء اللاعبين قائلين: "نحن نستفيد فنيًا من المدرب الإيطالي أكثر من الفرنسي؛ لكن.. المشكلة أن روبرتو شخص حاد جدًا، ونحن نخشى الحديث أو التواصل معه، خوفًا من العواقب التي قد تقع علينا".

وختامًا.. شدد الفهيد على أن كل ما ذكره "معلومات مؤكدة"، وأن مصير مانشيني سوف يتحدد بعد مباراة البحرين؛ حيث يميل المسؤولون إلى استمرار المدرب الإيطالي، وهو ما سيصبح أمرًا واقعًا حال تحقيق نتيجة جيدة.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم سيستضيف نظيره البحريني، مساء يوم 15 أكتوبر الجاري، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.