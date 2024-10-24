خطوة واحدة متبقية .. اتحاد الكرة يُبلغ روبرتو مانشيني قرار إقالته!

مانشيني في طريقه للرحيل عن الأخضر

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه من استمرار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر، بعد النتائج السلبية الأخيرة.

وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن اتحاد الكرة السعودي قرر إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بسبب النتائج والمستوى غير الجيد خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الكرة السعودي أبلغ مانشيني بقرار إقالته من منصبه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الساعات القادمة.

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جاء ذلك بعد الهزيمة ضد اليابان بهدفين دون رد، ثم التعادل السلبي ضد البحرين، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وواجه مانشيني الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب طريقة اللعب بالإضافة إلى مستوى الفريق ونتائجه، حيث لم يجمع الأخضر سوى 5 نقاط من 4 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة الثالث بالتصفيات الآسيوية.