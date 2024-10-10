"هل تريد معرفة حسابي البنكي!" .. روبرتو مانشيني يرد على الاستفزازات اليابانية ويؤكد: لا أعيش على ماضي السعودية

ماذا قال روبرتو مانشيني؟!..

أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن رضاه على أداء لاعبيه أمام اليابان، رغم الخسارة.

السعودية خسرت (0-2) أمام المنتخب الياباني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشار مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إلى أن نجوم الأخضر السعودي قدموا 70 دقيقة جيدة أمام واحد من أقوى المنتخبات الآسيوية والعالمية.

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وأضاف المدير الفني الإيطالي: "بعد الدقيقة 70.. كان هناك هبوط للفريق بدنيًا؛ حيث أردنا اللعب على الهجمات المرتدة، ولكنها كانت ترتد علينا"، معترفًا في نفس الوقت، بفقدان التركيز في اللحظات الأخيرة.

وعلى الرغم من حديثه عن رضاه على مستوى الفريق؛ إلا أن روبرتو مانشيني تلقى سؤالًا من صحفي ياياني خلال المؤتمر، قال فيه حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "أنت تحصل على مرتب كبير لكن أداء منتخب السعودية ضعيف؛ لماذا؟!".

مانشيني اعتبر أن هذا السؤال فيه "استفزاز له"؛ حيث رد بأسلوب قوي على الصحفي الياباني؛ بالقول: "هل تريد معرفة حسابي البنكي!".

وعن الهزيمة لأول مرة أمام اليابان على الأراضي السعودية.. أكد مانشيني أنه لا يعيش في الماضي؛ حيث أن الأمور تغيرت داخل المنتخب الوطني، وقد تكون الانتصارات السابقة ضد الساموراي، بسبب أن اللاعبين كانوا أصغر سنًا أو يلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، تلقى أول هزيمة في تصفيات كأس العالم - عبر تاريخه -، في المباريات التي تقام بمدينة جدة؛ كما أنها الخسارة الأولى أمام اليابان في المملكة.