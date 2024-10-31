رغم فوزه بجائزة "الخنزير الذهبي" .. مانشيني يُدافع عن السعودية أمام سخرية المذيع!

الجائزة التي لا يتمناها أحد!

فاز روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب السعودية بجائزة "الخنزير الذهبي" في إيطاليا، وهي الجائزة الساخرة التي لا يتمنى أي شخص الفوز بها!

"الخنزير الذهبي" هي جائزة إيطالية ساخرة بدأت تُمنح عام 1996 من المذيع فاليريو ستافيللي عبر برنامج "ستريشا لانوتيزيا" لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، وقد سبق أن فاز بها العديد من نجوم كرة القدم وأبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش وماريو بالوتيلي وأليساندرو دلبييرو وجانلويجي بوفون وفابيو كابيلو بجانب رئيس ومالك ميلان السابق سيلفيو بيرلسكوني.

مانشيني رحب باستلام الجائزة دون إظهار أي امتعاض أو استياء، وقد نفى خلال حديث ستافيلي معه حصوله على مكافأة ضخمة بعد فسخ عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووصف حديث الصحافة عن ذلك بالأكاذيب، كما أشاد بعمله خلال الـ14 شهرًا مع الأخضر موضحًا أن حالة الاستياء التي طالت العلاقة بينه وبين المسؤولين كانت خلف رحيله وانتهاء المغامرة قبل الوقت المحدد.

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ستافيلي سخر كثيرًا من كرة القدم السعودية، قائلًا للمدرب "أنت روبرتو مانشيني، كيف تقبل العمل مع العرب حيث الفوضى العارمة؟"، فأجابه صاحب الـ59 عامًا "لالا، لقد تطوروا كثيرًا وهناك العديد من اللاعبين الرائعين في الدوري السعودي".

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فسخ عقد مانشيني بالتراضي بعد سوء النتائج في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقد أعلن بعدها عودة الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر.