بعد مشاركة فراس البريكان بالتدريبات .. روبرتو مانشيني يُخطط لمفاجأة في هجوم السعودية أمام اليابان!

تعرف على مفاجأة مانشيني في تشكيل الأخضر ضد اليابان

يخطط المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، لمفاجأة في هجوم الأخضر خلال مباراة اليابان، وذلك بعد مشاركة فراس البريكان في التدريبات الجماعية.

وكان البريكان قد غاب عن المشاركة خلال الأيام الماضية، قبل أن يُشارك في التدريب الأساسي أمس الأربعاء بسبب نزلة برد، ليظهر جاهزيته للمشاركة ضد اليابان.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن مانشيني سيقوم بإشراك صالح الشهري في مقدمة هجوم الأخضر، على أن يلعب سالم الدوسري وأيمن يحيى في مركزي الجناحين، بعد مشاركة الأخير في أغلب فترات التدريبات.

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وسيتخذ مانشيني قراره النهائي بشأن تشكيلته لمواجهة اليابان مساء اليوم الخميس، ولكن الأقرب هو مشاركة الشهري أساسياً، على أن يبدأ البريكان المباراة على مقاعد البدلاء.

ويستضيف الأخضر نظيره الساموراي الياباني مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.