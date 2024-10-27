روبرتو مانشيني: هذا ما تنازلت عنه للرحيل عن المنتخب السعودي

أول تصريح رسمي من مانشيو عقب إقالته من تدريب السعودية..

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني المقال من تدريب المنتخب السعودي، عن قيمة تنازلاته بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإنهاء عقده قبل نهايته بعامين تقريبًا.

الجانب السعودي كان قد أعلن إقالة مانشيو قبل أيام قليلة في ظل تراجع النتائج والأداء، ليتعاقد بعدها بشكل رسمي مع الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يعود لتولي مسؤولية الأخضر للمرة الثانية.

وشغل الرأي العام السعودي خلال الأيام الماضية قيمة الشرط الجزائي في عقد مانشيني والذي حصل عليه نظير الرحيل، إذ أنه بحسب عدة تقارير صحفية يبلغ 25 مليون يورو.

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لكن في تصريحه لصحيفة "الاقتصادية"، أكد المدرب الإيطالي أنه لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي كاملًا، إنما قرر التنازل عن جزء منه.

مانشيني قال لـ"الاقتصادية": "تنازلت عن أكثر من نصف قيمة الشرط الجزائي في عقدي، لن أكشف عن قيمة المبلغ، لكنه يتراوح بين 60 لـ70% من القيمة الإجمالية للشرط الجزائي".

يذكر أن رينارد كان قد رحل عن السعودية في منتصف عام 2023 تقريبًا، لتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا للسيدات، في مهمة فشل بها حتى تمت إقالته.

ومن المقرر أن يبدأ رينارد مهمته مع الأخضر بمواجهتي أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 من نوفمبر المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.