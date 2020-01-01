كارلوس: لاعبو ريال مدريد سهروا حتى الصباح في ليلة نهائي دوري الأبطال

البرازيلي من أبرز النجوم في تاريخ الملكي

عاد روبرتو كارلوس، النجم البرازيلي، للحديث عن مشواره رفقة ريال مدريد، وكشف عن اللحظة الأبرز في مسيرته مع النادي الملكي.

كارلوس انضم لمدريد في صيف 1996 قادماً من إنتر، واستمر حتى 2007، فترة شهدت تتويجه بعديد الألقاب المحلية والأوروبية.

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وقال اللاعب مع "Players' tribune": "المرة الأولى التي لعبت فيها بالبرنابيو شعرت بالرعب، فكرت ماذا أفعل هنا، وماذا سيحدث إذا أخطأت، ولكن كان من أفضل أيام حياتي".

وأضاف: "أتذكر تلك الليلة قبل لقب السابعة، لم يتمكن أي لاعب من النوم، لم نكن مرشحين ويوفنتوس كان يلعب النهائي للعام الثالث على التوالي".

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واستمر البرازيلي: "في المعتاد ننام في العاشرة ليلاً ولكن في الرابعة صباحاً كنا نجلس معاً جميعاً في لوبي الفندق، لن نكن نخاف يوفنتوس ولكن نحترمه كثيراً، فزنا بهدف بفضل جودتنا".

وأتبع: "أفضل لحظاتي في مدريد كانت ليلة الاحتفال بالسابعة في سيبيليس أمام الآلاف من جماهير الفريق، اللعب مع الجالاكتيكوس كان رائعاً أيضاً، كنت أقول لنفسي أنظر من أين أتيت وأين أنت الآن".

ورحل كارلوس في 2007 بعد الفوز بالليجا ولعب في عدة تجارب تركية وروسية قبل اعتزاله نهائياً.