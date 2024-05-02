روبرتو فيرمينو: الهلال يستحق مكانته ولكن!

حديث النجم البرازيلي قبل مواجهة الموج الأزرق...

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شدد روبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي على حاجة فريقه للجماهير خاصة في الفترة القادمة، وأشار إلى أن الراقي سيستغل عامل الأرض والجمهور في مباراة الهلال المرتقبة.

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وساهم اللاعب البرازيلي، في فوز الأهلي على ضمك بأربعة أهداف لهدف، مساء أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وقال فيرمينو في تصريحات لقناة "SSC" عقب اللقاء: "أنا سعيد جدًا بتواجدي في الأهلي، وسعيد كوني أحد قادة الفريق، أتمنى في الفترة القادمة أن يكون الحضور الجماهيري فعالًا وداعمًا لنا في المباراة القادمة".

وتطرق فيرمينو للحديث عن مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال، وقال: "تقريبًا الهلال حسم الدوري، إنهم يستحقون المكانة التي يتواجدون بها بسبب ما يقدموه، ولكن سنلعب على أرضنا وسنسعى للانتصار في مباراة الكلاسيكو".

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وعن علاقته مع جماهير الأهلي، علق: "بالنسبة لنا الجمهور هو لاعب إضافي في الفريق، ونحن سعداء بتشجعيهم وهتافاتهم، نحن نحتاجهم ولا غنى عنهم في المباريات القادمة".

جدير بالذكر أن الأهلي، يستعد لمواجهة الهلال، مساء يوم الإثنين القادم في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

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