"أصلي للانضمام إلى هذا الفريق!" .. روبرتو فيرمينو يفاجئ الأهلي ويؤكد: الرغبة تزداد في قلبي يوميًا

فيرمينو أصبح بديلًا في الأهلي ولم يقدم أي شيء للفريق..

فجّر النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن "مستقبله" مع عالم الساحرة المستديرة.

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فيرمينو انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 8 آخرين خلال 52 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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وفي هذا السياق.. أعلن فيرمينو في تصريحات نقلتها صحيفة "يو أو إل" البرازيلية، مساء اليوم الجمعة، "رغبته" في الانضمام إلى الفريق المحلي كورينثيانز، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

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وأضاف النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة: "أصلي من أجل الانضمام إلى نادي كورينثيانز.. وعندما يريد الله؛ سيحدث ذلك بالتأكيد".

وأكد أن رغبة الانضمام إلى الفريق البرازيلي، تزداد في قلبه يوميًا؛ معترفًا بحرصه على متابعة جميع مباريات كورينثيانز، سواء بشكل مباشر في الساعة الثالثة أو الرابعة فجرًا - بتوقيت السعودية -، أو خلال الإعادة في اليوم التالي.

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وعلى الرغم من ذلك.. شدد روبرتو فيرمينو على أنه يركز مع النادي الأهلي حاليًا؛ حيث يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2026.

وعن مسيرته مع الفريق الأهلاوي.. كشف فيرمينو عن أنه عانى كثيرًا في موسمه الأول، بسبب عدم التأقلم مع أجواء الحياة الجديدة في السعودية، مثلما حدث معه عندما انتقل من البرازيل إلى هوفنهايم الألماني، ثم في إنجلترا مع ليفربول؛ قائلًا: "لكن الأمور أصبحت جيدة الآن".

جدير بالذكر أن الأهلي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع احتلال "المركز السادس" في دوري روشن للمحترفين و"وصافة" منطقة الغرب في بطولة النخبة الآسيوية.