"مغرور ومتكبر ويجب إقالته فورًا" .. عضو اتحاد الكرة السعودي السابق ينفجر غضبًا ضد روبرتو مانشيني

مطالبة بإقالة فورية لمانشيني دون أي مناقشة

عبر ناصر الهويدي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي عن غضبه الشديد تجاه المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بسبب مستوى الأخضر تحت قيادته، وخسارته أمام اليابان.

وخسر الأخضر على يد اليابان في ملعب الجوهرة المشعة بجدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الهويدي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "الأخضر أفضل فنيًا من المباراة السابقة فعلًا، واللاعبين قدموا مباراة كبيرة، ولا يوجد فروقات فردية وفنية بين اللاعبين، والدليل ما قدمه سالم الدوسري من مراوغات للاعبي اليابان".

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وأضاف: "مشكلة المنتخب هي مشكلة إدارة ملعب وفنية بحتة، وعندما نتحدث عن عدم تسجيل الأهداف هذا عمل مدرب".

عضو اتحاد الكرة السابق: "الحل إقالة مانشيني دون مناقشة، ونتحدث منذ سنة عن هذا الأمر، وعندما تأتي أيام التوقف الدولي فهي أيام كئيبة جدًا، وكل شخص فينا يضع يده على قلبه خائفًا".

واختتم الهويدي حديثه قائلًا: "الرجل هذا لا يصلح ولا يتفق معك، وغير هذا مغرور ومتكبر وتصريحاته مستفزة لأبعد الحدود".