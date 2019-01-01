روبرتسون: ماني كان الأفضل في 2019

تألق كبير للسنغالي مع ليفربول

تحدث نجم ليفربول أندي روبرتسون عن زميله السنغالي ساديو ماني ،وتحدث عن تألقه في العام الجاري والإضافة التي قدمها للفريق.

وسجل الثنائي هدفي ليفربول مساء السبت بالدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غاية في الأهمية بصراع البريميرليج.

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وقال الظهير الأيسر لموقع ناديه الرسمي: "كان هدفاً رائعاً الذي سجله ماني، عملنا على الأمر في التدريبات، اللعب على القائم القريب".

وأضاف: "اللحظات الهامة تأتي في الدقيقة 94 و95، ختام رائع منه، منذ وصولي وساديو يتألق، 2019 كان عامه، تحول كثيراً".

وواصل روبرتسون: "تشارك جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي والآن يقدم باداية موسم هائلة، العمل الذي نقدمه في تحضير الموسم يفيد، وهذا ظهر عندما تعب الفريق أمام فيلا، نرفع المستوى ونصنع فرصاً جيدة".

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وبلغ ماني 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم ما بين المسابقات المحلية والأوروبية.