روبرتسون: لا يمكننا الفوز 5-0 في كل ليلة

الظهير الاسكتلندي يشدد على أهمية الفوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندرو روبرتسون ظهير ليفربول اعتقاده باستحالة تمكن الفريق من الفوز باكتساح في كل ليلة، مشيراً إلى أهمية الفوز في أسوأ الأحوال.

وقال روبرتسون:"لا يمكننا الفوز 4-0 و5-0 في كل أسبوع، لا يمكننا لعب كرة قدم جميلة في كل مباراة وحصد التصفيق من الجميع".

وأضاف:"حين لا تكون في أفضل أحوالك ويضغطك الخصم من المهم أن تفوز".

وتابع:"من المهم أن نحافظ أيضاً على نظافة شباكنا كي يصبح السيناريو الأسوأ هو التعادل 0-0. نعم قد لا يكون هذا مثالياً، ولكن يجب التعامل معه وتقبله".

وأوضح:"كما قلت، حين لا نكون في أفضل أحوالنا، من المهم أن نفوز ولحسن الحظ فعلنا ذلك".

يذكر أن ليفربول فاز بصعوبة على شيفيلد بهدف نظيف، ليحتل صدارة البريميرليج بـ21 نقطة من 7 مباريات.