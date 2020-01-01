روبرتسون: العطلة الشتوية ستقودنا للبطولات

كيف يمكن أن يستفيد لاعبو ليفربول من العطلة الشتوية؟

قال أندي روبرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول إن العطلة الشتوية التي أخذها اللاعبون ستكون سببًا مباشرًا في ارتفاع النسق بعدها فيما تبقى من الموسم.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أقر فترة العطلة الشتوية لأول مرة هذا الموسم من أجل تخفيف الحمل البدني على اللاعبين في موسم مرهق ومليء بالمباريات.

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وحول ذلك، رأى روبرتسون أن اللاعبين كانوا يحتاجون إلى الراحة بالفعل، مؤكدًا أن عودتهم بعدها لاستكمال المنافسات ستكون أكثر قوة.

وأضاف: "لقد كان لطيفًا قضاء بعض الوقت مع العائلة، والابتعاد عن الجدول المزدحم التدريبات والمباريات، ستكون العودة أكثر انتعاشًا بالنسبة للاعبين"

وتابع: "لقد واصلنا أكثر من موسم شاق ومزدحم وها أثر كثيرًا على جميع اللاعبين بدنيًا، الجميع يشيد بالعمل البدني الذي نقدمه كلاعبي ليفربول ولكن هذا يحتاج إلى الراحة من حين لآخر"

وأردف: "بعض اللاعبين كانوا يشاركون في المباريات وهم يعانون من إصابات، اللعب بالمسكنات وخلافه يؤثر على المدى الطويل ويهدد الحالة البدنية للاعبين"

وأكمل: "لكي أكون صادقًا أشهر أن جسدي بخير في الوقت الحالي، ولم أشعر بالألم ولكن فقط الإرهاق من المباريات المتتالية في مختلف المسابقات كان يؤثر عليّ"

وحول ما تبقى من الموسم والحديث عن حسم لقب الدوري قال: "لا يمكن الحديث عن أي شيء يخص نهاية الموسم في الوقت الحالي، ما زال أمامنا العديد من المباريات ونأمل أن نستمر فيها بشكل إيجابي"

واسترسل: "الآن العودة إلى ميلود ستكون مثيرة للغاية، منافسات تنس الطاولة والأشياء التي اعتدنا القيام بها من أجل تخفيف وطأة الضغط ستصبح أكثر حماسًا الآن"

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يذكر أن ليفربول يبتعد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة كاملة، وهو الأمر الذي يقرب الريدز من لقب البريميرليج الغائب منذ 1990.