ما هي رواتب الحكام في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية الكبرى؟

يتلقى الحكام في كرة القدم الكثير من الانتقادات من قبل الجماهير بسبب قراراتهم التحكيمية التي تثير الجدل دومًا، فكم يتقاضى هؤلاء مقابل هذه الضغوطات؟

تعبر وظيفة حكم كرة القدم من أصعب الوظائف في العالم على الإطلاق، يكفي أنه الوحيد تقريبًا الذي يتم المباشرة على عمله أمام مرأي ومسمع الملايين، ويتم مراجعة قراراته أكثر من مرة ولعدة أيام متتالية ربما في حال كان إحداها مثيرًا للجدل، وبالطبع قد يتم توجيه انتقادات لاذعة له في حال ارتكاب خطأ مؤثر حتى وإن كان بدون قصد.

تم إدخال تقنية حكم مساعد الفيديو في اللعبة ومع ذلك إلا أنها لم تساعد في تخفيف حدة الضغوطات أثناء المباريات، وظهرت الكثير من الاعتراضات على التكنولوجيا الجديدة بل وتم إتهامها بأنها قتلت متعة الساحرة المستديرة، وفي أحيان آخرى لم تلقَ القرارات التي تم الرجوع إليها في الفيديو استحسان الجماهير بسبب دقتها الشديدة وخاصًة في احتساب لعبات التسلل.

استمر بعض الحكام المعروفين في الدوري الإنجليزي الممتاز في إدارة نهائيات كأس العالم وأغلب البطولات الأوروبية وأصبح هاورد ويب هو أول حكم إنجليزي يقود نهائي دوري أبطال أوروبا والمباراة الختامية في كأس العالم في نفس العام، قبل أن يعتزل في 2014 ويعمل محللًا في الفقرة التحكيمية لقنوات BT.

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في هذا التقرير يقودكم جول للتعرف على رواتب الحكام في الدوري الإنجليزي ومختلف الدوريات الأوروبية أيضًا.

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ما هي رواتب حكام الدوري الإنجليزي؟

تختلف أجور الحكام في إنجلترا طبقًا للمستوى وباختلاف المنافسات، حيث يتقاضى حكام مباريات دوري الهواة ما يتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيه إسترليني، ما يحصل أي حكم شبه محترف في الدرجات الأقل من بطولات الدوري على 80 جنيه إسترليني نظير كل لقاء بالإضافة إلى بدل السفر إلى مكان إقامة المباراة.

في النهاية، يتقاضى حكام الدوري الإنجليزي الممتاز رواتب ثابتة بخلاف رسوم المباراة، وربما يتحصل كل منهم على 70 ألف جنيه إسترليني في العام الواحد عبارة عن راتب سنوي يتراوح ما بين 38.500 إلى 42 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى مقابل مادي آخر لكل لقاء قيمته 1.150 جنيه إسترليني.

يتلقى حكام دوري الدرجة الأولى نفس الراتب السنوي ولكن بالإضافة إلى 600 جنيه إسترليني فقط نظير كل مباراة.

ما هي رواتب الحكام في الدوري الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي؟

بعكس إنجلترا التي يتحصل فيها كل حكم على راتب سنوي ثابت بخلاف رسوم المباراة، يتم الدفع لأي حكم في أي دوري آخر مقابل كل مباراة يقوم بتحكيمها فقط، وتعتبر الرواتب في الدوري الإسباني هي الأكبر حيث يتقاضى فيه كل حكم على 6000 يورو بما يعادل حوالي 5200 جنيه إسترليني، وهو نصف ما يتحصل عليه نظرائهم في الدوريين الألماني والفرنسي.

الدولة سعر المباراة إنجلترا 1150 جنيه إسترليني + الراتب السنوي إسبانيا 5200 جنيه إسترليني ألمانيا 3150 جنيه إسترليني إيطاليا 3000 جنيه إسترليني فرنسا 2400 جنيه إسترليني البرتغال 1000 جنيه إسترليني

بالنسبة لقيمة المباراة للحكم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يتحصل كل منهم على 5500 جنيه إسترليني إذا كان من النخبة، مقابل 3800 جنيه إسترليني للفئة الأقل، أما المستويات الأقل على الإطلاق فهي تتقاضى 700 جنيه إسترليني لكل مباراة.