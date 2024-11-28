رهان غريب من سلوت.. صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وليفربول!

هل تتم هذه الصفقة الغريبة؟

صفقة تبادلية يستهدفها ريال مدريد، وربما يراها جمهوره من بين أعلى الصفقات ربحية من الصعيدين المادي والفني، وربما يكون طرفها الآخر ليفربول الإنجليزي.

النادي الإنجليزي الذي كبد ريال مدريد هزيمة بثنائية في دوري أبطال أوروبا، يطمح منذ وقت ليس بالقصير في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني.

موقع "FICHAJES" المهتم بأخبار سوق الانتقالات خصوصًا داخل إسبانيا، ذكر أن الصفقة قد تشمل اسمًا آخر بين لاعبي وسط ليفربول، وهو الهولندي ريان جرافينبيرش!.

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ليس هذا فحسب، المصدر ذاته يزعم أن ليفربول قد يعرض لاعب الوسط الهولندي مضافًا إلى مبلغ مالي يصل إلى حدود 20-30 مليون يورو، قيمة ممتازة من الناحية التسعيرية للملكي، والصفقة بشكل عام ستكون مرضية للطرفين.

يطمح المدرب أرني سلوت في الحصول على لاعب بنفس مواصفات تشواميني في خط وسطه، خصوصًا من الناحية البدنية، حتى لو لم يقدم النجم الفرنسي أفضل مستوياته بعد مع كتيبة الملكي.