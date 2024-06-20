"رمي الأموال في المرحاض" .. رونالدو يفجر سخرية الجماهير ضد مقاتل شهير بسبب 60 ألف دولار!

كريستيانو رونالدو يضع بطل UFC في ورطة كبيرة بسبب اليورو..

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، ردود أفعال واسعة تجاه المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور، بطل UFC، على خلفية الرهان الذي قطعه الأخير بشأن اللاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

واستهل رونالدو مشواره مع منتخب البرتغال، في كأس الأمم الأوروبية، بالفوز على تشيكيا بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة السادسة، فيما لم يقدم كريستيانو أداءً لافتًا في المباراة، بعدما فشل في التسجيل وأضاع بعض الفرص خلال اللقاء.

وكان ماكجريجور قد أعلن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وضع رهان كبير بقيمة 60 ألف دولار، على كريستيانو رونالدو، للفوز بلقب هداف يورو 2024، على أمل تحقيق مكسب كبير حال نجاح رونالدو في الفوز بالحذاء الذهبي.

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وعقب المباراة الأولى، أطلق عدد من الجماهير، رسائل ساخرة ضد رهان ماكجريجور، وسط تشكيك بنجاح رونالدو في تحقيق لقب هداف البطولة الأوروبية، حيث وصف أحد المتابعين الأمر بأنه مثل "رمي الأموال في المرحاض".

ووصفت الجماهير قرار ماكجريجور بأنه بمثابة "مضيعة للمال"، فيما قال آخر "يمكنك أن تطلق SIUUU لاحقًا لهذه الأموال"، وطالبه آخر بسحب بعض أمواله.

وكان كريستيانو رونالدو قد توج بجائزة الحذاء الذهبي، كهداف بطولة يورو 2020، برصيد 5 أهداف، فيما يتزعم البرتغالي صدارة هدافي البطولة عبر تاريخها، برصيد 14 هدفًا، كما حقق قائد النصر رقمًا قياسيًا، كأول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأوروبية، خلال نسخ 2004 و2008 و2012 و2016 و2020، ثم 2024.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة جديدة أمام تركيا، السبت المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أوروبا 2024، فيما يحتل حامل لقب 2016، وصافة المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن تركيا، المتصدرة بالفوز على جورجيا بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى.