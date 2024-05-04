3 رموز تعبيرية.. زوجة فيتور روكي تشعل الجدل في خسارة برشلونة أمام جيرونا!

ماذا فعلت "داي"؟

أشعلت "داي" زوجة البرازيلي فيتور روكي، لاعب برشلونة، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خلال مواجهة مباراة الفريق الكتالوني مع جيرونا، مساء اليوم السبت بالدوري الإسباني.

وقبل صافرة نهاية المباراة التي انتهت بخسارة برشلونة (4-2)، نشرت "داي" عددًا من الصور التعبيرية، في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس، والتي انتشرت كالنهار في الهشيم خلال دقائق وحصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

وربط كثيرون الصور التعبيرية بخسارة برشلونة أمام جيرونا (نشرت أثناء المباراة)، بينما يجلس فيتور روكي على مقاعد البدلاء، دون أن يحظى بدقائق كثيرة منذ انتقاله للفريق الكتالوني في يناير الماضي، مع انتشار أنباء تؤكد رحيله في الصيف المقبل (على سبيل الإعارة).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعادت "داي" بتغريدات جديدة تبرر أن ما نشرته لا علاقة له ببرشلونة، فقالت: "أنا أنشر الرموز التعبيرية وأحدث الفوضى مهلا، اهدأوا يا شباب!"

وأضافت في تغريدة أخرى: "إذا نشرت 3 رموز تعبيرية، يعتقدون أنني أتحدث عن لعبة… لا… سأحرق الكتاب في وجه من يهاجمني بالكراهية".