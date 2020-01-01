رمضان صبحي يكشف كواليس المشادة مع أليو بادجي

أعلن عبدالحفيظ عن توقيع غرامة مالية على رمضان صبحي وأليو بادجي

كشف اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس الأزمة التي حدثت بينه وبين زميله بالفريق اللاعب السنغالي أليو بادجي.

وكان مران الأهلي قد شهد مشادة بين رمضان وبادجي خلال مران الفريق يوم السادس عشر من شهر مارس الجاري على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

رمضان في تصريحاته لقناة "أون سبورت تايم" قال : "هذه الأزمة لم تأخذ وقتًا طويلاً حيث انتهت عقب 10 دقائق فقط، بعد تدخل المدير الفني رينيه فايلر وشريف إكرامي".

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وعن سبب الأزمة قال : "الأمر كان عصبية ملعب فقط وهذا أمر طبيعي وينتهي في وقتها، ولكن هناك البعض من يحاول تضخيم مثل هذه الأمور".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد علق على هذا الأمر، مؤكدًا أن ما حدث بين ثنائي الفريق رمضان صبحي وأليو بادجي في المران الأخير أمر مرفوض تمامًا داخل النادي.

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كما أعلن عبدالحفيظ عن توقيع غرامة مالية على رمضان صبحي وأليو بادجي بعد المشادة الأخيرة في مران الأهلي.