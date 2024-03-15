بركلة كريستيانو رونالدو الحاسمة .. النصر يهرب من الأهلي في صراع "الوصافة"

3 نقاط هامة لنادي النصر أمام الأهلي..

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. وسع النصر، الفارق في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي "الثالث".

الأهلي دخل المباراة بقوة، مستغلًا الحماس الجماهيري الكبير، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، قبل أن يستعيد النصر، السيطرة على الكرة تمامًا.

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وعلى الرغم من ذلك.. لم يشكل الفريقان أي خطورة حتى الدقيقة 37؛ عندما حرمت العارضة، المدافع التركي ميريح ديميرال، من افتتاح النتيجة لمصلحة فريقه الأهلي، بعد تسديده كرة أكثر من رائعة برأسه، عقب عرضية متقنة من الساحر الجزائري رياض محرز.

وفي الدقيقة 42.. سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، هدفًا رائعًا للغاية؛ لكن حكم المباراة قام بإلغائه، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، التي أثبتت أن اللاعب كان يتواجد في حالة تسلل.

الشوط الثاني من قمة الأهلي والنصر..

ومثلما انتهى الشوط الأول، بدأ النصف الثاني من المباراة، بخطأ كارثي من الدفاعات الأهلاوية؛ حيث وصلت الكرة إلى رونالدو، الذي وجد نفسه وجهًا لوجه أمام السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الراقي، الذي أبعد الكرة بنجاح، في الدقيقة 47.

وعاد الأهلي للظهور في الدقيقة 57؛ عندما سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفًا، بعد تمريرة سحرية من الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، قبل أن يتدخل "فار"، ويلغيه بداعي التسلل.

وجاءت أهم لقطة في المباراة، في الدقيقة 67؛ عندما احتسب الحكم "ركلة جزاء" لنادي النصر، عقب عرقلة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، للاعب سامي النجعي، داخل منطقة الـ18 الأهلاوية.

كريستيانو رونالدو نفذ "الركلة الجزائية" بنجاح داخل الشباك، في الدقيقة 68، معلنًا عن تقدم الفريق النصراوي، بهدف مقابل لا شيء.

بعد هذا الهدف.. ضغط الأهلي بقوة لتسجيل التعادل؛ وسط تألق من دفاعات النصر والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا؛ ليحصد العالمي 3 نقاط هامة للغاية.

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