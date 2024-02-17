ركلة جزاء معادة تنقذ برشلونة من فخ سيلتا فيجو وأسباس!

برشلونة يهرب من فخ سيلتا فيجو...

هرب برشلونة، من فخ الخسارة، بعد تغلبه على سيلتا فيجو، في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الليجا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة، عند النقطة 54 في المركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما وصل سيلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.

الشوط الأول كان هادئ، وحاول برشلونة تهديد مرمى أصحاب الأرض، بهجمات متنوعة ولكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

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ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، مرر لامين يامال الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي راوغ دفاع سيلتا فيجو ثم سدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 استلم ياجو أسباس، تمريرة من على مشارف منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع برشلونة، وسكنت في المرمى.

وفي الدقيقة 66، احتسب الحكم ركلة حرة لبرشلونة تقدم لها رافينيا ولعبها ببراعة ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني، تقدم لها روبرت ليفاندوفسكي لعبها في يسار المرمى، ليخطف لفريقه النقاط كاملة.