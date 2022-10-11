"ركلة جزاء مخترعة".. أنشيلوتي لن يعاقب حول تصريحاته ضد الحكام!

مدرب ريال مدريد لن يخضع لأي عقوبة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة معاقبة مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن تصريحاته التي جاءت بعد مواجهة الملكي ضد جيرونا بالجولة الـ 12 من بطولة الليجا.

وكان المدرب الإيطالي قد انتقد حكم اللقاء، حيث تهكم على قراره باحتساب ركلة جزاء لجيرونا، وهي التي ساعدت على نهاية اللقاء بنتيجة 1-1، ووصفها بأنها "مخترعة".

وبحسب ما ورد من صحيفة "ماركا" فإن قاضي التحقيق الذي يدرس قضية مدرب ريال مدريد سيقترح على لجنة المسابقات رفض العقوبة لأنشيلوتي.

وكانت إدارة النزاهة في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) هي التي نقلت كلمات أنشيلوتي إلى المسابقة حتى يتمكن القاضي من تحليل ما إذا كان هناك سبب للعقوبة.

وأوضح المدرب الإيطالي بعد أيام أنه لم يكن هناك سوء نية ولم يتهم الحكم، لكنه أراد ببساطة التعبير عن أن ركلة الجزاء لم تكن صحيحة.