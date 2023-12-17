"ركلة في المؤخرة" .. خطة تين هاج لإنقاذ مانشستر يونايتد!

"لدي إيمان بأننا سنهزم ليفربول"

اعترف إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، بأن بعض لاعبي الفريق يحتاجون أحيانًا إلى "ركلة في المؤخرة"، لتقديم أفضل ما لديهم.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر الريدز الترتيب بــ37 نقطة.

وأدت الهزائم في نصف مباريات يونايتد الـ24 في جميع المسابقات هذا الموسم إلى وضع منصب تين هاج تحت المجهر، حيث ظهر الفريق أقل بكثير من المعايير التي وضعها المدرب الهولندي الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على سؤال حول النهج الذي يعتقد أنه سيخرج أفضل ما لدى لاعبيه، أضاف تين هاج في تصريح نقلته صحيفة "إندبندنت": "نحتاج إلى اختيار الأسلوب المناسب للاعب المناسب، أحيانًا تكون ذراعي حول كتف اللاعب (احتضان)، وأحيانًا ركلة في المؤخرة".

ويأمل تين هاج ألا يتلقى يونايتد ضربة كبرى أمام منافسه اللدود ليفربول، مختتمًا: "لدي دائمًا (إيمان). عندما أذهب إلى أي مباراة، لدي إيمان قوي بأنني سأفوز. سأقوم بإعداد الفريق بهذه الطريقة - أننا سنفوز".