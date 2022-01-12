ركلات ترجيح في المجموعات .. "فيفا" يفكر في تغيير جذري بكأس العالم 2026!

يدرس "فيفا" إجراء تغييرات جذرية في كأس العالم 2026، عبر إدخال ركلات الترجيح في دور المجموعات بداية من المونديال الأمريكي الشمالي.

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدخال ركلات الترجيح خلال دور المجموعات بداية من بطولة كأس العالم 2026، حيث يتم التفكير في منح المنتخبات الفائزة فيها نقاطًا إضافية في حالة انتهاء المباريات بالتعادل.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن ذلك القرار قد يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكنة، وتحديدًا بداية من مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هيكل كأس العالم بداية من مونديال 2026، يقتضى وجود جولة إضافية لخروج المغلوب بعد دور المجموعات، حيث سيتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من 16 مجموعة تضم كل منها ثلاث منتخبات إلى الأدوار الإقصائية.

ومع ذلك، قد يؤدي إدخال ركلات الترجيح بعد المباريات إلى عمل بعض المنتخبات معًا للتقدم إلى المرحلة التالية من البطولة.

النجم الهولندي السابق، ماركو فان باستن، كبير مسؤولي التطوير التقني في "فيفا" قال في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "يمكن أن تكون ركلات الترجيح بالفعل خيارًا لبطولات تضم مجموعات من ثلاثة منتخبات تلعب فيها ضد خصمين".

واختتم:"يمكن أن تصبح الفوارق ضيقة للغاية، إذا تعادل فريق واحد على سبيل المثال في مباراة واحدة 0-0 وفاز الآخر 1-0، فهناك مخاطرة كبيرة أن تكون جميع الفرق متساوية في النقاط والأهداف في النهاية".