ركلات الجزاء تُسجل رقمًا تاريخيًا في الدوري السعودي

شهدت مباراة الهلال والرائد احتساب أكبر عدد من ركلات الجزاء والذي وصل إلى 5 ركلات

سجلت الجولة السابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقمًا قياسيًا تاريخيًا في عدد ركلات الجزاء التي تم احتسابها.

ووصل عدد ركلات الجزاء التي تم احسابها حتى الآن بعد 5 مباريات إلى 10 ركلات جزاء، لتتخطى هذه الجولة الرقم التاريخي الذي كان مُسجلاً من قبل.

وكانت الجولة الثانية من الدوري السعودي موسم 2011\2012 قد شهدت احتساب 9 ركلات جزاء وظل الرقم صادمًا حتى الموسم الحالي.

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وشهدت مباراة الهلال والرائد احتساب أكبر عدد من ركلات الجزاء والذي وصل إلى 5 ركلات، منهم 3 ركلات للزعيم وركلتين للرائد.

وفي مباراة الأهلي والاتفاق احتسب الحكم 3 ركلات جزاء، 2 منهم للراقي وركلة للاتفاق، وفي مباراة ضمك والعدالة شهدت ركلة جزاء وحيدة، ونفس الأمر حدث في مباراة النصر والفتح، باحتساب ركلة وحيدة لصالح العالمي، كذلك الأمر بركلة جزاء

ومازال هذا الرقم قابلاً للزيادة خلال نفس الجولة، حيث مازال هناك 3 مباريات، ومنهم أبها والوحدة، الحزم والفيحاء وأخيرًا الفيصلي والشباب.

يُذكر أن ركلة الجزاء الأكثر إثارة في هذه الجولة كانت من نصيب الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال، الذي سجلها هدفًا لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.